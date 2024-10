Apportant des changements significatifs à l'interface Tizen, l'arrivée de One UI va de pair avec la promesse récente de Samsung de garantir 7 ans de mises à jour sur ses téléviseurs. Vu le changelog qui accompagne la mise à jour, d'abord déployée sur le Samsung S90C, le modèle QD-OLED de 2023, les changements et améliorations sont nombreux. Parmi les plus intéressantes, selon nous, on y trouve une Game Bar remaniée qui disposerait de nouvelles fonctionnalités, une interopérabilité plus poussée avec les produits de la marque, avec une expérience plus unifiée qu'auparavant, ou encore diverses petites améliorations qui devraient faciliter l'usage et les performances du téléviseur.