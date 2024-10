mcbenny

Je viens d’acheter un LG cette année, mon premier, mais je crois que c’est un modèle 2023, en tout cas pas un haut de gamme du tout, et j’avoue que l’interface ne me plait pas. Démarrer sur leur « Hub » au lieu des chaines hertziennes ou d’avoir le choix ne me plait pas, pas de boutons play/pause etc. sur la télécommande, un accès fastidieux à des réglages qui me semblent pratiques (connecter un casque blu-tooth déjà reconnu prends genre 5 clicks…)

Je sortais de Samsung, ça me semblait plus pratique.