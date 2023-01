webOS et luminosité : en 2023, LG met un coup de boost à ses téléviseurs

Le modèle G3 bénéficie d'un nouveau mode « Brightness Booster Max » qui lui permet d'afficher une luminosité supérieure de 70 % par rapport à des écrans OLED conventionnels. Le saut ne sera bien évidemment pas aussi marqué si vous avez déjà un modèle LG G2 ou C2 à la maison, mais devrait faire son effet pour les possesseurs de téléviseurs plus anciens. Le LG G3, selon un porte-parole de la marque, devrait ainsi proposer une luminosité maximale de 1 800 cd/m2.

La gamme OLED evo, à laquelle appartiennent les C3, G3 et Z3, bénéficieront également d'un nouveau processeur, l'AI Alpha 9 Gen6 4K, qui, là encore, permettra aux téléviseurs d'améliorer le traitement d'image avec « une luminosité et une précision des couleurs plus élevées ainsi qu'une clarté et des détails incroyables », explique le constructeur. Des performances sur les vidéos HDR sont aussi attendues, avec des teintes plus réalistes sur les objets ou les visages grâce à l'analyse d'image permise par la puce.

Les nouveaux modèles LG proposeront par ailleurs de l'HDMI 2.1 QMS et seront compatibles avec le Quick Media Switching VRR (ou QMS-VRR), une technologie qui permet de supprimer l'écran noir lorsqu'un contenu est présenté à différentes fréquences d'image. Aujourd'hui, l'Apple TV 4K est la seule box TV compatible avec ce système.

La partie audio n'est pas oubliée, avec une compatibilité IMAX Enhanced alimentée par DTS:X ainsi qu'AI Sound Pro qui pourra simuler un système son surround virtuel 9.1.2 sur les haut-parleurs des téléviseurs.

webOS sera enfin proposé dans sa version 13, avec quelques modifications esthétiques comme les « Quick Cards » qui regrouperont les contenus et les propositions en fonction de leurs thèmes (jeu vidéo, sport, musique, etc.). L'interface sera par ailleurs plus personnelle, avec des recommandations améliorées.

Les téléviseurs LG OLED evo 2023 seront disponibles en plusieurs tailles d'écrans, comprises entre 55 et 97 pouces, mais aucune date de sortie ou les prix officiels des différents modèles n'ont été communiqués.