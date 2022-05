Test LG G2 : le téléviseur OLED le plus abouti et le plus lumineux à ce jour ?

Outre sa technologie de pointe, la gamme G2 a un atout de taille (c’est le cas de le dire) en sa faveur cette année : elle se décline désormais avec deux diagonales supplémentaires, en 83 et 97 pouces. LG conserve bien sûr ses variantes de 55, 65 et 77 pouces, en revanche les prix atteignent un nouveau seuil.



L’écart tarifaire entre les séries C et G se creusent ainsi un peu plus. De fait, les tarifs de la gamme LG G2 débutent à 2 499 € pour le 55 pouces, contre 2 099 € l’an passé pour le G1. Notre exemplaire de test, en 65 pouces, se monnaye quant à lui 3 299 € et la version de 77 pouces vient tutoyer les 5 000 €. Naturellement, les prix sont encore plus salés pour les deux nouvelles et généreuses diagonales.



Pour résumer, le ticket d’entrée est plus élevé qu’auparavant pour cette gamme, en revanche les tarifs sur les plus grandes diagonales ont été ajustés et sensiblement réduits par rapport à l’an passé.