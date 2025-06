Efficace mais un peu cher tout de même, le Thomson Cast 150 se montre performant. L’interface est fidèle à ce qu’on apprécie chez Google TV, avec une fluidité quasi-parfaite, une installation simple comme bonjour, et une télécommande bien pensée. C’est un vrai plaisir à utiliser au quotidien, pour peu que l’on dispose d’un bon réseau Wi-Fi.



Bien sûr, tout n’est pas parfait. Le stockage est limité à 8 Go sans possibilité d’extension, le boîtier ne peut pas être alimenté via le port USB de la TV, et il faudra se contenter du Wi-Fi en l’absence de port Ethernet. Quant à la fiche technique, elle reste modeste, avec 2 Go de RAM et un processeur Cortex-A35 qui conviendront surtout à un usage classique.



Le seul hic reste donc le prix : annoncé à 69 €, on est assez loin d’un Chromecast à l’ancienne…. Quoiqu'au lancement, le Cast 150 profite d'une promotion qui abaisse son tarif à 49 € ! Quoiqu'il arrive, les fonctionnalités sont là, la télécommande est nettement plus complète, et l’ensemble tient ses promesses. Thomson fait donc un pari qui n’est pas sans risque, mais le constructeur sait ce qu’il fait : le produit est réussi, fonctionne bien, et devrait séduire tous ceux qui veulent offrir une seconde jeunesse à leur téléviseur.