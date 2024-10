Idéal pour redonner un coup de jeune à un téléviseur, ou combler les lacunes d’un OS limité, le Chromecast avec Google TV brille par son minimalisme et son petit format à emmener partout. L'interface Google TV gagne en maturité par rapport avec Android, on apprécie par exemple la possibilité d'avoir plusieurs profils, mais son meilleur atout reste l'écosystème Google avec énormément d'application, l'assistant vocal via la télécommande, et sans oublier le support de la 4K UHD et de l'HDR10 et de l'HDR10+ jusqu'à 60 fps.



On regrette l’absence d'adaptateur RJ45, à acheter à part, important si votre connexion Wi-Fi n'est pas particulièrement rapide ou stable. Notez enfin que l'espace de stockage est cruellement limité. De son côté, le processeur n'est pas des plus véloces avec quelques ralentissements à prévoir qui, heureusement, sont assez rares.