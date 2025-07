Le Sony Bravia 8 II s’inscrit comme suite logique du A95L avec une évolution toutefois assez contenue malgré les deux ans d'attente pour voir un autre modèle QD-OLED débarquer dans le catalogue du Japonais. Certes, en misant sur une dalle QD-OLED signée Samsung Display et un traitement d’image enrichi par l’intelligence artificielle via le dernier processeur XR, Sony propose ici un téléviseur à la restitution d’image maîtrisée, aux noirs détaillés, avec une large palette de couleurs et des traitements d'image sans faille. Néanmoins, le Bravia 8 II se place en retrait par rapport à ses concurrents directs sur cette fourchette de prix, à savoir le LG OLED G5 ou le Samsung S95F.



Côté audio, l’Acoustic Surface Audio+ continue de faire des merveilles pour un téléviseur, et l’interface Google TV reste l’une des plus complètes du marché. La connectique aurait toutefois mérité plus de flexibilité, notamment pour un usage gaming multi-appareils, et quelques compromis matériels (épaisseur, télécommande non rétroéclairée) peuvent surprendre à ce niveau de gamme.



Le Bravia 8 II s’adresse donc à un public exigeant, qui privilégie la signature Sony sur les traitements d'image. Il trouvera tout particulièrement sa place dans un environnement cinéma, là où son rendu s’exprimera pleinement.