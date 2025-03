En 2022, Samsung faisait une entrée fracassante sur le marché de l’OLED avec ses premiers téléviseurs QD-OLED, une technologie hybride alliant le contraste absolu de l’OLED classique et les couleurs éclatantes des Quantum Dots. Depuis, la marque n’a cessé d’affiner sa recette, et le Samsung S95D, lancé en 2024, s’était imposé comme une référence. Son traitement OLED Glare Free avait fait excellente impression, bien que nous eussions pointé du doigt son impact sur la profondeur des noirs et le contraste en environnement lumineux.



Avec le S95F, Samsung veut franchir un nouveau cap en gommant les faiblesses relevées sur son prédécesseur, mais aussi avec des fonctions toujours plus pertinentes pour l'utilisateur. Plus lumineux, plus intelligent, plus rapide, ce modèle promet une hausse significative de la luminosité. La marque met également en avant son nouveau revêtement anti-reflet OLED Glare Free 2.0 qui se veut plus efficace, tandis que le processeur NQ4 AI Gen 3 s'annonce six fois plus puissant que son prédécesseur. Pensé aussi pour les joueurs, le téléviseur grimpe à 165 Hz en 4K, un argument séduisant pour les joueurs PC.



Dans cette course à l’innovation, la concurrence se fait également plus rude. Cette année, Samsung devra faire face au LG OLED G5, au Panasonic Z95B, et à d'autres téléviseurs à venir chez des fabricants comme Philips et peut-être Sony dont les annonces sont prévues au début du mois prochain. En attendant, c'est le S95F qui retient notre attention, nous l'avons passé au crible pour vous donner notre avis.