Cette année, l’intelligence artificielle est omniprésente, avec Samsung Vision AI, un ensemble de fonctionnalités visant à rendre l’interaction avec les téléviseurs plus fluide et intuitive, tout en offrant une expérience plus unifiée et familière pour les utilisateurs habitués à l'écosystème de la marque avec les smartphones et tablettes Galaxy, par exemple. Click to Search et Live Translate, deux nouvelles options basées sur l’IA, font leur apparition et promettent de transformer la manière dont on interagit avec nos contenus. Pour de vrai ?