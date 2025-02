MisterDams

Dommage que l’article ne prenne pas un peu de hauteur pour devenir plus « Clubic » et contrebalancer un peu le propos archi-subjectif de Jérôme Bloch. On dirait un publi-reportage alors que clairement s’en est pas un.

En l’occurrence, rappeler que Samsung depuis quelques générations se paye juste des annonces en avant-première ou « mieux présentées » de fonctionnalités qui viennent de Google (on a eu droit au circle to search sur le S24, maintenant à une réservation de restaurants qui ressemble furieusement à Gemini…).

Surtout, ce sont des fonctionnalités qui « redescendent » aussi sur d’anciennes générations comme sur les gammes inférieures. Donc je veux bien qu’on me dise qu’il y a besoin de rajouter des Foutraflops de NPU car on veut déporter l’analyse sur l’appareil plutôt que le serveur pour aller plus vite/intégrer plus de données/respecter ma vie privée, je veux bien appuyer que ça justifie le ralentissement des croissances de la puissance CPU qui est plus aussi utile maintenant qu’on sollicite GPU et NPU, mais y’a un moment où on a aujourd’hui clairement pas besoin d’un S25 pour faire ce que le monsieur nous annonce.

Le smartphone a clairement basculée dans l’ère du software-first, comme le PC avant lui, et on voit que les raisons de choisir un haut de gamme plutôt qu’un autre deviennent difficile à rendre grand public, alors on se met à inventer des dépendances fictives des fonctionnalités au hardware.

Tiens, ça me rappelle les débuts du smartphone ça, et « l’incompatibilité technique » des iPhone EDGE avec les envois de MMS, alors qu’une grande partie des exemplaires circulant en France étaient jailbreaké et savaient parfaitement envoyer et recevoir les MMS.