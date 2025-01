Dans la course à l'IA appliquée aux smartphones, Samsung a réussi à être plus rapide que son rival Apple. Galaxy AI est en effet disponible depuis près d'un an sur certains de ses appareils, alors qu'Apple Intelligence commence à peine à être déployé, et n'est même pas encore disponible chez nous.

Et au-delà de ce fait, Samsung serait aussi en avance sur ce qu'il peut proposer en matière d'intelligence artificielle. C'est ce qu'affirme le leaker Ice Universe, source de qualité depuis plusieurs années sur les nouveautés de Samsung. Ce dernier a ainsi affirmé sur X que « le Galaxy S25 montrera à Apple ce qu'est l'IA de pointe. »