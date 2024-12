Bixby nouvelle génération devrait également proposer un mode de conversation naturelle. À l'instar de ChatGPT ou de Gemini Live, Bixby permettrait à l'utilisateur de discuter avec l'assistant vocal, de l'interrompre ou de préciser ses demandes, sans avoir à se souvenir des différentes commandes vocales prédéfinies par le constructeur.

Ce Bixby revu et corrigé par l'intelligence artificielle n'est pas une nouveauté en soi. Samsung le propose déjà sur deux modèles vendus en Chine, les Samsung W25 et W25 Flip. Il est possible que le constructeur ait préféré lancer son nouvel assistant sous la forme d'un test grandeur nature, avant un déploiement plus global sur un produit stratégique pour la marque comme les Samsung Galaxy S25. L'intelligence artificielle aurait pu être lancée dès l'été 2024 avec la sortie des Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, mais Samsung a eu de retard sur le développement de son dispositif.

Les Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra devraient être annoncés à la fin du mois de janvier 2025, ainsi que la version finale de OneUI 7, qui intégrerait ce nouveau Bixby. Reste à savoir si l'assistant sera localisé en français au lancement des smartphones, ou si, comme chez Apple, il faudra attendre plusieurs mois avant de mettre la main dessus.