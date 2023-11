Galaxy S24 : Samsung veut faire de ses futurs téléphones des brutes de l’IA

Alors que les torrents de téléphones qui arrivent sur le marché tous les ans n’apportent plus de ruptures technologiques majeures, Samsung veut faire de ses futurs Galaxy S24 des as de l’intelligence artificielle pour espérer capturer l’intérêt (et le porte-monnaie) du grand public. Le constructeur coréen vient de faire une demande pour déposer la marque « AI Phone » et « AI Smartphone », en vue du lancement des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.