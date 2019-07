Bixby n'a pas trop la cote, mais Samsung n'oublie pas son assistant et ouvre un app store

Des applis et services appelés « capsules »

Une expérience personnalisable

Source : Engadget

L'assistant virtuel de, a beau avoir un nom attractif, il n'empêche que depuis son lancement progressif en 2017, sa popularité n'est pas des plus exceptionnelles. Pour relancer l'intérêt autour de l'assistant, le constructeur coréen vient d'. Autant vous le dire tout de suite : pour la France, il faudra encore patienter. Pour le moment, seuls les États-Unis et la Corée du Sud vont pouvoir en profiter.Avec sa marketplace, Bixby va proposer aux utilisateurs tout un tas de. Samsung les appelle des « capsules ». Une fois sur la boutique, l'utilisateur peut découvrir les fameuses capsules, qui sont classées au sein de diverses catégories comme celles du sport, des finances, du shopping, de l'éducation etc.Il est possible par ailleurs de procéder à une recherche par nom de capsule, par mot-clé ou par nom de développeur. Certains services et appli seront directement proposés, avec les avis des utilisateurs, qui peuvent évidemment évaluer et commenter les capsules qu'ils utilisent.Celles et ceux qui sollicitent la Bixby Marketplace apprécieront sans doute son aspect de personnalisation. Il est en effet possible depour certains types de demandes et selon les besoins. Si vous informez Bixby que vous souhaitez être transporté en Uber pour rejoindre la gare la plus proche de votre domicile, vous n'aurez plus à lui redemander si l'occasion se représente. L'assistant s'en chargera pour vous.Samsung renforce ainsi l'écosystème autour de son assistant personnel, Bixby. Ce dernier est déjà ouvert aux développeurs tiers depuis le mois de novembre. D'autres mises à jour majeures seront annoncées lors de la prochaine conférence des développeurs Samsung, les 29 et 30 octobre à San Jose, aux USA.