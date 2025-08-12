On ne sait pas exactement ce qui à ce jour permet à l'homme le plus riche du monde de soutenir cette affirmation. D'autant que les internautes, utilisant le système des Community Notes, ont bien rappelé que d'autres applications avaient pu détrôner ChatGPT à l'occasion.

Ils ont ainsi fait remarquer qu'en janvier 2025, DeepSeek avait réussi à atteindre la place de numéro 1 des applications les plus téléchargées sur l'App Store. Le 18 juillet dernier, c'était l'application de Perplexity qui s'emparait de la première place du classement général en Inde.

Mais à l'heure où l'on parle, aux États-Unis, ChatGPT est au sommet du classement quand Grok lui pointe à la cinquième place. Trop insupportable pour Elon Musk ?