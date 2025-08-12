Elon Musk a une nouvelle cible : Apple. Il accuse la société de faire en sorte que ChatGPT soit installé au sommet du classement des applications.
Elon Musk a en ce moment du mal à supporter le succès de ChatGPT. La sortie de GPT-5, et son ouverture limitée à l'ensemble des utilisateurs, a depuis entraîné plusieurs annonces du côté de chez Elon Musk, que ce soit la sortie d'ici la fin de l'année de Grok-5 ou bien l'ouverture de Grok-4 aux utilisateurs gratuits. Et signe d'une concurrence toujours plus fébrile, il attaque aujourd'hui Apple, qu'il considère favoriser son rival OpenAI.
- Intégré à l'abonnement X sans surcoût
- Collecte des informations à jour depuis X
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence
Pour Elon Musk, Apple fait tout pour placer ChatGPT au sommet du classement des applications
Elon Musk n'est pas content. Il vient ainsi de publier un nouveau message sur X dans lequel il affirme « qu'Apple agit d'une manière qui empêche toute entreprise d'IA autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans l'App Store, ce qui constitue une violation flagrante des lois antitrust. »
Pour lui, le fait de retrouver constamment ChatGPT au sommet des applications les plus téléchargées, et ce bien loin d'ailleurs des autres applications IA, ne serait pas le simple résultat du marché, mais la conséquence d'un favoritisme. En conséquence, il annonce que xAI va entamer une procédure judiciaire.
Elon Musk corrigé par ses propres Community Notes
On ne sait pas exactement ce qui à ce jour permet à l'homme le plus riche du monde de soutenir cette affirmation. D'autant que les internautes, utilisant le système des Community Notes, ont bien rappelé que d'autres applications avaient pu détrôner ChatGPT à l'occasion.
Ils ont ainsi fait remarquer qu'en janvier 2025, DeepSeek avait réussi à atteindre la place de numéro 1 des applications les plus téléchargées sur l'App Store. Le 18 juillet dernier, c'était l'application de Perplexity qui s'emparait de la première place du classement général en Inde.
Mais à l'heure où l'on parle, aux États-Unis, ChatGPT est au sommet du classement quand Grok lui pointe à la cinquième place. Trop insupportable pour Elon Musk ?