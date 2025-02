Mais il faut aussi reconnaître que xAI est particulièrement réactif. Dès que l'information sur ces instructions a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux, l'entreprise a rectifié le tir, et comme l'explique, TechCrunch, dès dimanche soir, Grok 3 répondait à nouveau Donald Trump quand cette question était posée.

Reste que, même si finalement cette instruction contraignante a été retirée à cause du fait qu'elle soit trop apparente, on peut se poser des questions sur ce qui pourrait être intégré à l'avenir dans Grok 3. Surtout que la guerre culturelle bat son plein en ce moment aux États-Unis, et qu'Elon Musk en est un de ses principaux animateurs.