Si les performances de Grok 3 font rêver, son accès reste pour l'instant limité. Seuls les abonnés X Premium+ aux États-Unis peuvent en profiter dès maintenant, moyennant 22$ par mois. Mais xAI prépare déjà une offre encore plus haut de gamme et découplée de X Premium : « SuperGrok ». Pour 30$ par mois ou 300$ par an, elle donnerait un accès illimité aux fonctionnalités avancées de Grok 3, comme les recherches approfondies via DeepSearch.

Quant à une disponibilité plus large, aucune date précise n'a été annoncée. On peut cependant s'attendre à un déploiement progressif, d'abord dans d'autres marchés clés, avant une éventuelle ouverture au grand public. Les plus curieux peuvent toutefois se rendre sur Chatbot Arena pour essayer le modèle.