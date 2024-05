X (ex-Twitter) : l'IA d'Elon Musk Grok commence à débarquer en Europe

Elon Musk a toujours été passionné par le sujet de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, quand ChatGPT est arrivé sur le marché, on pouvait s'attendre à un certain nombre de commentaires de la part du milliardaire américain. Mais, malheureusement pour OpenAI, ils n'ont en général pas été très amènes, Elon Musk considérant cette IA générative comme trop « woke ».

Résultat, il a souhaité développer sa propre IA, qu'il a baptisé Grok, et qu'il entend intégrer à l'écosystème de X. Et si l'on en avait beaucoup entendu parler jusque-là, nous allons enfin pouvoir en avoir un aperçu en France (et en Europe).