Attention à ces applis frauduleuses qui se présentent comme Grok, l'IA d'Elon Musk

L'homme le plus riche du monde annonçait la venue au monde de son IA générative maison baptisée Grok il n'y a même pas une semaine. Un chatbot qui est l'accomplissement d'une nouvelle société xAI fondée par Elon Musk cet été afin de pouvoir rivaliser avec ChatGPT. Et si l'on ne sait pas encore si cette IA fera mieux que celle d'OpenAI, on peut en tout cas être sûr que les pirates ont rapidement senti un filon à exploiter avec cette sortie !