« Nous sommes ravis de présenter un premier aperçu de Grok-2, qui représente une avancée significative par rapport à notre modèle précédent Grok-1.5, et qui offre des capacités de pointe en matière de chat, de codage et de raisonnement », détaille la start-up. Selon elle, le chatbot est « plus intuitif, plus facile à diriger et plus polyvalent » que son prédécesseur. La seconde itération de l'IA, Grok-2 mini, est présentée comme « un équilibre entre la vitesse et la qualité des réponses ».