Grok, l'IA d'Elon Musk, aurait quelques soucis pour délivrer des informations avérées...

Par exemple, Grok a généré un titre erroné affirmant que la vice-présidente Kamala Harris avait été abattue. Il faisait très probablement référence à une confusion de Joe Biden la semaine dernière, lorsqu'il a confondu les noms de Kamala Harris et de Donald Trump… L'IA a ensuite nommé à tort le tireur présumé et l'a faussement désigné comme un membre de la mouvance antifa. Les autorités ont plus tard identifié un autre suspect, mais n'ont pas encore établi de motif pour son geste.