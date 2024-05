Aux États-Unis, AI Overviews la nouvelle option de recherche de Google, répand des fake news, mais cela n'inquiète pas la firme

Lors de son lancement mi-mai, Google a présenté AI Overviews comme une avancée majeure dans l'expérience de recherche. Au lieu d'une simple liste de liens Web, l'internaute se voit proposer en tête de page un bref résumé rédigé par une intelligence artificielle, censé répondre à sa requête de manière synthétique et construite. Google explique avoir développé un modèle d'IA spécifique, basé sur Gemini de DeepMind, capable de raisonner sur plusieurs étapes, de planifier et d'exploiter différents types de données.



Selon le géant de la tech, cette fonctionnalité dite révolutionnaire permet des recherches plus complexes et nuancées qu'auparavant. Les exemples mis en avant sont éloquents : trouver un studio de yoga à Boston, avec les détails sur les offres d'initiation et le temps de marche depuis Beacon Hill, ou créer un plan repas sur 3 jours pour un groupe, facile à préparer. L'IA de Google se chargerait seule de compiler et synthétiser toutes ces informations.



Cette nouveauté sera déployée progressivement dans le monde en 2024, Google visant près d'un milliard d'utilisateurs d'ici fin 2024. L'entreprise assure que les AI Overviews encouragent les internautes à visiter une plus grande diversité de sites et envoient plus de trafic que les résultats classiques.