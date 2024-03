Google veut enterrer les "mauvais" contenus générés par IA dans ses résultats de recherche

Si le mot n’est jamais explicitement cité, cette nouvelle croisade de Google vise bel et bien les sites complètement dopés à l’intelligence artificielle qui produisent du contenu en masse avec des titres aguicheurs et du contenu peu pertinent. « Aujourd’hui, les méthodes de création de contenu à grande échelle sont plus sophistiquées, et il n’est pas toujours évident de savoir si du contenu a été créé de manière automatique ou non », explique Google qui prend pour exemple « les sites qui prétendent apporter des réponses à des questions très demandées, mais qui ne fournissent pas de contenu utile ».