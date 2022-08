Google annonce une mise à jour majeure pour limiter les contenus piège-à-clic

Cette mise à jour va venir œuvrer de concert avec une autre optimisation déjà déployée par Google et va continuer de s'améliorer progressivement. Il s'agit des tests de produits. « Ces lancements s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large et continu dans le but de réduire le contenu de mauvaise qualité et de faciliter la recherche de contenu authentique et utile », explique Google.