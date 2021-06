Google veut indiquer les résultats de recherche trop peu fiables

Pour pouvoir mettre cette fonctionnalité en place, Google a entraîné ses systèmes à détecter un sujet évoluant rapidement et qui n'a pas encore été traité par un nombre suffisant de sources. L'entreprise a confirmé à Recode qu'elle avait commencé à tester cette fonction depuis plus d'une semaine auprès d'un nombre limité d'utilisateurs. Elle commencera à apparaître au fur et à mesure dans les prochains jours aux yeux de plus de personnes, tout en restant limitée aux États-Unis et aux résultats en anglais. Google espère pouvoir en faire profiter plus de pays dans les prochains mois.