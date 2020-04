Google indiquera désormais si ses résultats de recherche ne sont pas pertinents

Le moteur de recherche de Google va désormais adopter un regard critique sur son propre travail. En effet, s'il estime ne pas avoir trouvé de résultat correspondant vraiment à la requête de l'utilisateur, il affichera dorénavant un message pour l'indiquer. Une fonctionnalité qui sera d'abord réservée aux États-Unis.

Il vous est probablement déjà arrivé de chercher quelque chose sur Google et de pester contre des résultats ne répondant pas du tout à vos attentes. Eh bien, figurez-vous que le moteur de recherche a, lui-même, conscience de ses lacunes.

Un message en cas d'absence de « bons résultats »

Bien sûr, l'entreprise essaie déjà d'éviter qu'une telle mésaventure ne se produise, par exemple en améliorant continuellement sa compréhension automatique du langage humain. De plus, parfois, soyons honnêtes, c'est notre faute : on ne sait juste pas écrire correctement ce que l'on souhaite chercher. Et dans ce cas, Google reste parfois capable de proposer des suggestions pertinentes.

Malgré tout, le système reste imparfait. Il arrive que le moteur de recherche se trouve impuissant face à une requête, faute de résultats disponibles ou par incompréhension. Dans une telle situation, Google saura désormais faire preuve d'humilité, comme l'explique l'entreprise sur son blog. Ainsi, un message s'affichera en haut des résultats : « It looks like there aren't any great matches for your search » (« Il semble qu'il n'y ait pas de bons résultats pour votre recherche »).