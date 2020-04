Coronavirus : la page de résultats de Google est complètement remaniée

Google en mode coronavirus

Source : 9to5Google

Le géant du web propose ainsi dès à présent une toute nouvelle apparence pour Google Search , pour chaque recherche concernant le COVID-19.Cette nouvelle forme se matérialise par une barre de navigation à gauche de l'écran permettant d'avoir un «», de visualiser les «», les gestes de prévention ou encore les dernières statistiques concernant l'épidémie.La page propose également divers articles «», ainsi que des liens utiles vers les sites du Gouvernement, les questions fréquentes, les ressources locales et nationales. Sur la droite de l'écran, Google propose un petit résumé de la situation, avec la possibilité d'accéder à des statistiques plus complètes.L'occasion de rappeler, par ailleurs, que Google et Apple ont d'ores et déjà confirmé le développement d'une application qui permettra de tracker les personnes contaminées par le coronavirus.