Un réseau de capteurs installés dans les véhicules, les routes ou les centres de secours permet désormais de coordonner les déplacements et d’anticiper les incidents. Les villes qui testent ce dispositif constatent une circulation plus fluide et une meilleure gestion des urgences.

Dans un autre registre, des capteurs miniatures collectent en continu des données sur l’environnement ou sur l’état de santé d’un patient. Ils fonctionnent sans recharge, sans câble et sans maintenance directe. Ce suivi autonome ouvre des perspectives dans la prévention, notamment dans les zones isolées ou en surveillance longue durée.

Un dispositif invisible permet désormais d’insérer un marquage dans une image ou un texte produit par IA. Ce filigrane reste imperceptible pour l’utilisateur final, mais il peut être détecté automatiquement. Cet outil s’annonce comme une réponse possible à la prolifération des contenus fabriqués artificiellement.

Plusieurs projets présentés dans le rapport concernent les traitements médicaux. Des micro-organismes modifiés sont utilisés comme vecteurs, capables de transporter un traitement à l’intérieur du corps. Cette technologie est testée pour améliorer les soins dans certaines pathologies chroniques. Le GLP-1, une molécule utilisée contre le diabète, est également exploré dans de nouveaux essais pour son action potentielle contre les maladies neurodégénératives.