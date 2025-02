chabgyver

Il y a encore 3 semaines, j’aurai répondu NON, mais depuis qu’une petite startup chinoise a giflé les goliath du secteur étasuniens en développant DeepSeek pour une poigné de millions de $, je me dis que n’importe quel pays a ses chances, c’est très positif.

Chez nous, on a Mistral et c’est loin d’être naze, je l’ai utilisé quelques fois et c’est vraiment très bien. Je ne suis pas doué en code et je trouve cette IA parfaite pour mes besoins. DeepSeek aussi.

Les étasuniens sont tombés de leurs trône d’or, eux qui se croyaient les maîtres du monde, ça les a dressé comme y faut et c’est tant mieux.

Elon Musk a fait une proposition d’achat d’OPen AI pour 100 milliards, si j’était Sam Altman, j’accepterai sans discuter car d’ici un an, Open AI aura tellement de concurrents que ça vaudra plus rien.

Ca me rappelle cette fois où une société, je ne sais plus laquelle avait voulu racheter Yahoo pour une fric fou et finalement, le patron de Yahoo avait refusé, résultat, Yahoo ne vaut plus grand chose aujourd’hui.

Il y a certaines opportunités qu’il est préférables de saisir quand elles se présentent.