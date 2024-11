Le sommet s'annonce comme un rendez-vous diplomatique majeur, avec la participation attendue de leaders mondiaux. Emmanuel Macron a personnellement invité des figures emblématiques comme Donald Trump, qui aura (re)pris ses fonctions de président américain d'ici-là, et Elon Musk, l'emblématique patron de Tesla et SpaceX. Le chef de l'État compte aussi sur la présence de pays stratégiques, comme la Chine et l'Inde. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a d'ores et déjà confirmé sa venue.