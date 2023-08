On sait où et quand aura lieu le prochain sommet mondial sur l'intelligence artificielle

Que faites-vous les 1er et 2 novembre prochains ? Si vous suivez avec attention le développement de l'intelligence artificielle et les efforts de coopérations internationales dont on entend parler depuis quelques mois, vous devriez cocher ces dates sur votre calendrier. Le sommet attendu aura lieu à cette date, et pas n'importe où.

Les patrons des grandes firmes et les officiels gouvernementaux se réuniront en effet au sein du Bletchley Park, dans l'agglomération de Milton Keynes, entre Birmingham et Londres. Bletchley Park ? Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de l'endroit où le célébrissime mathématicien et cryptographe Alan Turing a craqué le code de cryptage nazi Enigma. Il est aussi considéré comme l'un des pères de l'intelligence artificielle.