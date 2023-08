IA : c'est au tour du pape d'alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est maintenant une technologie du quotidien pour de très nombreux internautes sur la planète, grâce notamment à des outils comme ChatGPT. Mais c'est aussi une technologie qui présente un risque systémique d'après la plupart des spécialistes du secteur, mais aussi des autorités politiques et morales, à l'image du pape François.

Ce dernier vient en effet, dans le cadre de la Journée mondiale de la paix, d'appeler à une régulation de l'IA, évoquant « l'urgence d'orienter le concept et l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière responsable, afin qu'elle soit au service de l'humanité et de la protection de notre maison commune, [ce qui] exige que la réflexion éthique soit étendue à la sphère de l'éducation et du droit. »