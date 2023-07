Microsoft, OpenAI, Google... Les géants de l'IA créent un groupe pour assurer son développement responsable

Des objectifs extrêmement ambitieux et pleinement assumés par le quatuor de départ, composé de ce qui se fait de mieux dans l'IA américaine, Meta mis à part. Il faut dire que les partenaires veulent mettre rapidement en place un groupe consultatif qui émettra des recommandations quant aux normes de sécurité. Un groupe qui devrait par ailleurs servir de passerelle avec les autres secteurs de la société.

« Les entreprises qui créent des technologies d'IA ont la responsabilité de s'assurer qu'elles sont sûres et sécurisées et qu'elles restent sous contrôle humain. Cette initiative est une étape essentielle pour rassembler le secteur technologique afin de faire progresser l'IA de manière responsable et de relever les défis afin qu'elle profite à l'ensemble de l'humanité », a cherché à résumer le vice-président de Microsoft, Brad Smith. L'embryon d'une coalition appelée à devenir beaucoup plus large au fil des années ?