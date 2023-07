IA : Meta va commercialiser son modèle de langage LLaMA, avec quelles possibilités ?

Si l'on a beaucoup entendu parler de ChatGPT et de Google Bard ces derniers mois, Meta est elle aussi particulièrement investie dans l'IA. On savait ainsi depuis de nombreux mois et la fuite de LLaMA que la firme de Mark Zuckerberg possédait déjà son propre modèle de langage. D'abord partagé avec un public restreint, il pourrait vite devenir mainstream.