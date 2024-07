Meta lance Llama 3,1 405B, "le modèle d'IA de fondation le plus grand et le plus performant au monde"

La nouvelle gamme Llama 3.1 est l'occasion pour Meta de présenter des versions améliorées de ses modèles 8B et 70B. Ces derniers bénéficient d'une fenêtre de contexte étendue à 128K tokens. Pour vous donner une idée, cela permet le traitement de textes plus longs et des interactions plus complexes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles sont désormais multilingues et qu'ils offrent des capacités de raisonnement renforcées, qui ouvrent la voie à des applications avancées telles que les assistants de codage et les agents conversationnels multilingues.