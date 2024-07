Comment Meta veut fusionner l'IA générative et le metaverse

En effet, de récentes offres d'emploi partagées par le géant de la Silicon Valley témoignent de son ambition de rechercher et créer un prototype de « nouvelles expériences pour les consommateurs » sur sa plateforme Horizon Worlds, mais également pour des expériences non affiliées à Meta. La société mentionne des jeux pilotés par l'IA générative, qui « changent à chaque fois que vous y jouez » et dont le schéma n'est pas « déterministe ». Décrivant une filière « naissante », Meta assure qu'elle ambitionne de créer des dispositifs qui « n'existent pas encore aujourd'hui ».