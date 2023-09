L’IA générative va également bousculer le monde du jeu vidéo

Ce n'est toutefois qu'une illusion, savamment orchestrée par des scripts très bien rodés. On pourra imaginer dans un futur plus ou moins proche que l'IA soit en mesure de changer la donne. Les jeux pourront éventuellement s'adapter en temps réel aux actions du joueur, permettant une expérience unique à chaque partie. On imagine parfaitement l'avantage que cela représenterait dans un RPG : des PNJ (personnages non joueurs) plus convaincants, loin des protagonistes étranges et mécaniques croisés par exemple dans Starfield. Une véritable IA pourrait également animer les ennemis du joueur, conférant ainsi un tout autre défi en matière de gameplay.