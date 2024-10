Si l'IA tient ses promesses, c'est toute l'industrie du jeu vidéo qui pourrait en bénéficier. Des sorties plus rapprochées entre le Japon et le reste du monde ? C'est envisageable. Mais ne crions pas victoire trop vite. La qualité de la localisation reste primordiale, surtout pour des jeux au scénario complexe comme ceux de Falcom. Une traduction approximative pourrait gâcher l'expérience de jeu. L'intervention humaine restera donc essentielle pour garantir des adaptations fidèles et naturelles. N'oublions pas non plus les enjeux éthiques. L'utilisation de l'IA dans la localisation ne doit pas se faire au détriment des traducteurs et localisateurs humains. Leur expertise et leur sensibilité culturelle resteront indispensables pour capturer toutes les nuances et subtilités d'un jeu.