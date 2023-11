Pour Microsoft, l'avenir du jeu vidéo passera nécessairement par l'IA générative

L'engagement de la firme de Redmond en faveur de l'intelligence artificielle générative n'est plus à démontrer. Le géant américain a investi des sommes colossales dans OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT et DALL-E, et la quasi-totalité de ses logiciels et services sont désormais alimentés par ces technologies, à l'image de Windows 12.

Mais, Microsoft, c'est aussi un mastodonte du jeu vidéo. Là encore, le géant américain a de grandes ambitions et n'hésite pas à investir des milliards de dollars dans le secteur, comme en témoigne son récent rachat d'Activision-Blizzard. Alors, si un peu d'IA faisait son apparition dans l'écosystème Xbox, cela ne surprendrait pas grand monde. Et, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer.