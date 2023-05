Voilà le premier "gros" jeu vidéo à utiliser ChatGPT !

L'intégration de ChatGPT, rebaptisé AlienGPT pour l'occasion, va plus loin que la simple création de nouvelles civilisations. Si elle permet de générer des dialogues plus profonds et plus précis liés à celles-ci, elle peut aussi aider à créer de nouvelles quêtes. Ainsi, la durée de vie d'une partie, et du jeu dans son ensemble, risque de s'allonger considérablement, puisque du contenu supplémentaire sera généré naturellement.