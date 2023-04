On a demandé à ChatGPT de développer un jeu vidéo

Quand on voit le jeu proposé par ChatGPT, on se dit qu'il y a plein de problèmes. Nous pouvons encore jouer alors qu'une ligne a été créée, et à la fin d'une partie, le jeu ne se relance pas automatiquement, il faut rafraîchir la page. Il n'y a pas non plus de système de score. Nous pourrions donc nous dire que ChatGPT est bête, mais pas tellement. Il n'a simplement pas eu assez d'informations et est resté très littéral par rapport à ce qui lui a été dit. Il faut ainsi lui faire des retours sur ce qu'il a réalisé et lui détailler notre requête.