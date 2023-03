ChatGPT a-t-il vraiment créé et développé son propre jeu ? Alors, oui, mais...

On aurait pu en effet encore crier au prodige et s'émerveiller devant cette technologie qui a poussé Meta et Google à courir après Microsoft pour obtenir leur propre IA. Malheureusement, ChatGPT nous a plutôt montré ici qu'il avait encore besoin de quelques réglages. En effet, Sumplete existe déjà, et il se nomme Summer.

Digital Trends a en effet déniché sur le Google Play Store le fameux jeu Summer, développé par le studio RP Apps and Games et mis en ligne en 2020. Hormis une interface utilisateur différente et quelques fonctionnalités en plus, il s'agit du même programme.

Un nouveau cas d'école à régler pour OpenAI. Si l'on savait que le chatbot pouvait verser dans la désinformation ou même programmer des malwares, on découvre maintenant qu'il peut s'adonner au plagiat sans battre d'un cil.