L'arme anti-ChatGPT est là, voilà comment ça marche

Une grande question anime le système éducatif depuis l'apparition du chatbot ChatGPT. Comment éviter que les élèves ne l'utilisent pour faire leurs devoirs ? Plusieurs solutions ont été avancées depuis décembre, de la signature cachée à l'interdiction pure et simple.

Mais il semble qu'Edward Tian ait mieux à proposer. Le jeune homme vient en effet de mettre au point un programme permettant, en y entrant simplement le texte, de vérifier s'il a été ou non généré par une intelligence artificielle. Pour ce faire, GPTZero s'appuie sur deux variables, à savoir le caractère aléatoire d'une phrase (perplexity) et celui de l'ensemble du texte (burstiness).

Plus les phrases et la structure du texte apparaissent aléatoires à GPTZero, plus l'application sera « surprise » et donnera un score élevé au texte analysé. Comme vous pouvez ainsi le deviner, les scores bas auront plus tendance à caractériser un texte produit par une IA, et les scores considérables, celui d'un être humain.