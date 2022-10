Quand les étudiants utilisent une IA pour écrire leurs devoirs, la fraude est quasi indétectable

innovate_rye n'est pas le seul à utiliser l'IA pour ses devoirs. De plus en plus d'étudiants s'y mettent, surtout depuis qu'OpenAI a dévoilé sa technologie GPT-3, à ce jour considérée comme l'IA linguistique et textuelle la plus avancée.

AeUsako_ (également un pseudo) a aussi affirmé avoir utilisé OpenAI pour générer une dissertation entière sur les affaires du monde contemporain. Bien qu'il n'ait pas réussi le test, car il n'avait pas cité ses sources, il explique : « Parce que j'ai utilisé OpenAI, je n'ai pas ressenti l'anxiété constante de devoir concentrer tout mon temps sur l'écriture. »

Pendant que les professeurs s'inquiètent de ce phénomène, les étudiants ne semblent pas prévoir d'arrêter de sitôt d'utiliser l'IA pour rédiger leurs dissertations. innovate_rye affirme attendre avec impatience la version GPT-4 qui devrait être formée sur 100 billions de paramètres d'apprentissage automatique et pourrait aller au-delà de simples sorties textuelles.

On a déjà vu un artiste gagner un concours artistique avec des œuvres créées par l'IA. Maintenant, l'IA s'infiltre dans les salles de classe. Jusqu'où cela pourrait-il aller ?