Etudes, travail, loisirs... 85% des jeunes utilisent l’IA, et ce n'est que le début !

Quand une nouveauté apparaît dans la société, ce sont presque toujours les jeunes qui s'en emparent en premier. On le voit encore dans le dernier rapport Born AI, établi par l'agence de communication Heaven, qui a interrogé un échantillon de jeunes entre 14 et 21 ans.

85% de cette cohorte a ainsi expliqué avoir utilisé l'IA dans les six derniers mois. Et dans ce domaine, c'est ChatGPT avant tous les autres, le chatbot étant utilisé par 75% des jeunes, suivi très loin par l'IA de Snapchat My AI (46%) puis Copilot (25%). Des IA comme Gemini (10%) ou Claude (6%) restent elles beaucoup plus anonymes.