IA : Linkedin va proposer des outils pour écrire les lettres de motivation à votre place

Vous avez du mal à écrire des lettres de motivation ? Surtout quand il s'agit de les multiplier, pour répondre à plus d'annonces possibles ? Eh bien, LinkedIn semble avoir pensé à vous. Engadget nous révèle en effet que de nouveaux outils alimentés par de l'intelligence artificielle arrivent.

Il sera ainsi possible de produire rapidement une lettre de motivation en lien avec une offre d'emploi, ou de faire refaire son CV. La recherche d'offre sera aussi grandement facilitée, puisqu'il sera possible de produire des recherches beaucoup plus fines et spécialisées qu'actuellement. Engadget illustre cette nouveauté en utilisant l'exemple suivant « trouvez-moi un emploi dans le domaine du marketing qui soit entièrement à distance et qui paie au moins 100 000 $ par an », à la suite duquel des offres sont ensuite proposées.