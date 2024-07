Des IA capables d'échanger entre elles de manière autonome seront déployées dès 2025, selon cet expert

En 2022, l'IA consistait en le fait de « comprendre ce qu'est un prompt et ce qu'est un grand modèle de langage (LLM) », a poursuivi l'expert. Désormais, « l'IA et l'IA générative se rapprochent, et il s'agit davantage de construire ces moteurs de connaissance, d'utiliser l'IA générative pour interagir avec ces moteurs et d'utiliser cette nouvelle notion d'agents comme substitut ou copilote pour trouver et faire les choses à notre place », a-t-il expliqué.