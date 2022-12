IA à gogo ? En réalité, l'intelligence artificielle a du mal à s'imposer dans les entreprises

En effet, certains problèmes se posent quant à un usage plus qualitatif de l'intelligence artificielle. Dans le domaine économique, cette technologie reste pour le moment plutôt entre les mains des data scientists, les ingénieurs qui utilisent les données pour concevoir des modèles d'IA.

Or, le passage à l'application industrielle nécessite un autre type de praticien : l'ingénieur en machine learning (apprentissage automatique). Ce profil est plus rare, et donc plus difficile à trouver. Parmi les entreprises interrogées par McKinsey, seules 27 % d'entre elles ont recruté des spécialistes. Cela permet de comprendre le tableau dressé par Stéphane Bout : « Il faut vraiment dissocier l'IA basique de niveau 1, l'IA prédictive de niveau 2 et enfin, l'IA avancée. Aujourd'hui, dans de nombreuses industries, on est plutôt sur les deux premiers cas d'usage. »

Mais si l'adoption massive n'est pas encore sur le pas de la porte, de nombreux secteurs commencent à tirer profit de l'IA. La banque ou la distribution en font déjà un usage fructueux, de même que le domaine la santé, comme le prouve cette intelligence artificielle britannique récemment dévoilée et qui permet un meilleur traitement des victimes d'AVC.