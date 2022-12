L'IA pour un meilleur traitement des victimes d'AVC ? Le Royaume-Uni livre des résultats étonnants

Un nouveau système de traitement des AVC est actuellement en cours de développement au Royaume-Uni. Baptisé e-Stroke, il a été conçu par l'entreprise Brainomix et est soutenu financièrement par le programme gouvernemental The AI in Health and Care Awards.

Sa particularité ? Utiliser l'intelligence artificielle pour observer les scanners cérébraux des patients chez qui l'on suspecte un AVC et proposer un diagnostic rapide et précis au médecin. Il permet par ailleurs de connecter le praticien à un réseau de spécialistes ayant accès aux scanners pour apporter leur aide.

e-Stroke a ainsi montré qu'il pouvait réduire de 60 minutes en moyenne la durée entre les premiers symptômes d'un AVC et le traitement administré. C'est là une conquête importante, puisque comme le fait remarquer le directeur de la transformation pour le NHS Timothy Ferris : « Chaque minute économisée lors de l'examen initial à l'hôpital des personnes présentant des symptômes d'AVC peut considérablement améliorer les chances d'un patient de quitter l'hôpital en bonne santé. »