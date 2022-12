Ordonnances illisibles ? Google pense à une IA capable de comprendre l'écriture de votre médecin !

Mais oui, Google ne compte pas s’arrêter là. La firme a en effet présenté un projet dont l'objectif est de pallier les problèmes existants quant à la lecture et la compréhension des ordonnances. Souvent écrites à la hâte par les médecins, elles en deviennent difficilement lisibles voire parfois (toujours ?) indéchiffrables. Voici d’ailleurs ce qu’a déclaré Manish Gupta, Directeur de la recherche chez Google Research India : « Ironiquement, ce qui rend les ordonnances difficiles à numériser pour les ordinateurs est la même chose qui les rend difficiles à lire pour vous et moi - elles sont non structurées, en sténographie, et pleines d'indices à déchiffrer pour les pharmaciens ».